В Выборге появится ещё одна городская достопримечательность

14.06.2017 17:07

Городской достопримечательностью может стать после реконструкции Дом купеческой гильдии по адресу улица Выборгская, 8. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор Выборгского замка Владимир Цой. Он рассказал журналистам о ходе и планах реставрационных работ в городе. Так, на примере Дома купеческой гильдии туристам покажут, как выглядели жилые здания во времена Средневековья. Здесь будет создан целый музейный комплекс, на территории объекта планируют разместить интерактивную площадку.