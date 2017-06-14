В Выборге появится ещё одна городская достопримечательность
14.06.2017 17:07
Городской достопримечательностью может стать после реконструкции Дом купеческой гильдии по адресу улица Выборгская, 8. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор Выборгского замка Владимир Цой. Он рассказал журналистам о ходе и планах реставрационных работ в городе. Так, на примере Дома купеческой гильдии туристам покажут, как выглядели жилые здания во времена Средневековья. Здесь будет создан целый музейный комплекс, на территории объекта планируют разместить интерактивную площадку.
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