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Александр Золотухин будет снимать в Выборге фильм «Слухач»

14.06.2017 15:20

Kino largeВ Выборге пройдут съемки художественного фильма «Слухач». Режиссер картины Александр Золотухин — ученик Александра Сокурова. Действие развивается в 1916 году. «Слухачи» — это люди, которые «слушали небо» через огромные металлические воронки и предупреждали о вражеских аэропланах. Кинолента расскажет историю о простом деревенском парне, который идёт добровольцем на войну и в первом же бою теряет зрение.
Съемочной площадкой уже выступил песчаный карьер в Выборгском районе. Там воссоздали окопы Первой мировой войны. В Выборге съемочная группа начнет работу 17 июня. В этот день на территории Замкового острова пройдет кастинг актеров массовых сцен. На роли солдат приглашают мужчин до сорока лет.

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