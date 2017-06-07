«Туристический» вагон в составе «Ласточки» отправляется в Выборг по выходным
11, 17, 18, 24 и 25 июня с Финляндского вокзала в Выборг в 10:45 отправится электропоезд «Ласточка», в составе которого будет так называемый «туристический» вагон. Проект организован ОАО «СЗППК» совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга.
Экскурсия проходит в последнем (хвостовом) вагоне поезда. По пути пассажиры смогут узнать интересные факты из истории Выборга, Рощино, Зеленогорска и других населенных пунктов, через которые проходит маршрут.
Чтобы принять участие в поездке, необходимо приобрести билет на пригородный электропоезд «Ласточка» отправлением в 10:45 с Финляндского вокзала, а также оформить в пригородной кассе услугу по проведению экскурсии, стоимость которой составляет 90 рублей.
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