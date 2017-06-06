В Выборге читают Пушкина (ВИДЕО)
Любят ли великого русского поэта в Выборге? Мы попросили жителей города вспомнить и продекламировать строчки из произведений Александра Сергеевича Пушкина.
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