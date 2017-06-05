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Фестиваль циркового искусства начался сегодня в Выборге

05.06.2017 12:54

Cirk050617Сегодня в Выборге стартовал фестиваль циркового искусства «Цветы России. Белые ночи». Он продлится три дня. Ожидается участие более 40 коллективов, которые представят зрителям около 200 номеров. Конкурсные программы будут проходить во Дворце культуры с 10 до 13 и с 15 до 19 часов. В среду, 7 июня, состоится гала-программа, составленная из лучших цирковых номеров фестиваля.

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