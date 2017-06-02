40 цирковых коллективов съедутся в Выборг для участия в фестивале «Цветы России»

02.06.2017 17:40

Фестиваль циркового искусства "Цветы России. Белые ночи" пройдет с 5 по 7 июня 2017 года во Дворце культуры города Выборга. Заявки на участие подало более 40 цирковых коллективов, которые представят около 200 номеров. Возраст участников - от 6 до 23 лет.

Председатель жюри - доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, советник Китайского национального цирка, президент академии циркового искусства Сергей Макаров.

Члены жюри:

Начальник художественного отдела «РОСГОСЦИРК» Ирина Асотурян

Руководитель аспирантуры Московской государственной академии хореографии, профессор Нина Литварь.

Директор Золотого Китайского цирка, академик академии циркового искусства Чжу Шен.



Программа:

5 июня – с 10.00-13.00 – открытие фестиваля, конкурсная программа

с 15.00-19.00 – продолжение конкурсной программы

6 июня – с 10.00-13.00 – конкурсная программа

с 15.00-19.00 – продолжение конкурсной программы

7 июня – с 10.00-13.00 – конкурсная программа

18.00 - гала-представление победителей фестиваля