40 цирковых коллективов съедутся в Выборг для участия в фестивале «Цветы России»
Фестиваль циркового искусства "Цветы России. Белые ночи" пройдет с 5 по 7 июня 2017 года во Дворце культуры города Выборга. Заявки на участие подало более 40 цирковых коллективов, которые представят около 200 номеров. Возраст участников - от 6 до 23 лет.
Председатель жюри - доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, советник Китайского национального цирка, президент академии циркового искусства Сергей Макаров.
Члены жюри:
Начальник художественного отдела «РОСГОСЦИРК» Ирина Асотурян
Руководитель аспирантуры Московской государственной академии хореографии, профессор Нина Литварь.
Директор Золотого Китайского цирка, академик академии циркового искусства Чжу Шен.
Программа:
5 июня – с 10.00-13.00 – открытие фестиваля, конкурсная программа
с 15.00-19.00 – продолжение конкурсной программы
6 июня – с 10.00-13.00 – конкурсная программа
с 15.00-19.00 – продолжение конкурсной программы
7 июня – с 10.00-13.00 – конкурсная программа
18.00 - гала-представление победителей фестиваля
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