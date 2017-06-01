Закрытие фестиваля «Поющая Балтика» пройдет сегодня в Доме культуры
В связи с погодными условиями закрытие фестиваля «Поющая Балтика» пройдет сегодня не на Певческом поле, как планировалось ранее, а в Доме культуры по адресу: пр. Ленина, 20. Начало в 19 часов.
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