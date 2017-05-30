В Выборгском замке проводится конкурс детских рисунков
Выборгский объединённый музей-заповедник объявляет конкурс детского рисунка по мотивам симфонической сказки для детей «Петя и волк» Сергея Прокофьева.
Участвовать могут дети до 18 лет.
Рисунки можно отправить до 22 июня 2017 года несколькими способами:
1. Прислать по адресу: 188800, г. Выборг, Замковый остров, 1 с пометкой «Петя и волк».
2. Отправить на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в формате JPG с пометкой «Петя и волк».
3. Принести в музей по адресу: г. Выборг, Замковый остров, 1, в отдел культурных и образовательных программ.
3 июля жюри конкурса подведёт итоги и определит победителей. Авторы лучших работ будут приглашены на симфоническую сказку «Петя и волк» Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика», художественный руководитель и главный дирижер - Александр Канторов.
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