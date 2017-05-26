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1 июня в Выборге состоится международный детско-юношеский хоровой фестиваль «Поющая Балтика»

26.05.2017 12:05

Hor festival 260517Фестиваль «Поющая Балтика» пройдет в Выборге 1 июня и объединит хоровые коллективы России, Эстонии и Финляндии.
Певческий фестиваль пройдет на нескольких площадках города. Начнется он в стенах Выборгского замка, продолжится в соборе св. Петра и Павла и завершится на Певческом поле.
Куратором и организатором международного певческого фестиваля выступает Фонд Вячеслава Лупачёва при поддержке администрации Выборгского района Ленинградской области.
Завершится фестиваль гимном Выборгу композитора Сергея Петрова, который прозвучит на трех языках: русском, финском и эстонском.

Программа фестиваля:

13.00 - Выборгский замок. Открытие фестиваля. Концерт хора Санкт-Петербургского радио и телевидения.

14.00 - Лютеранский собор святых Петра и Павла. Концерт хора «Эллерхейн» (Таллин, Эстония).
15.00- Центральная городская библиотека Алвара Аалто. Концерт хора «Мадетоя» (Оулу, Финляндия).
19.00 - Певческое поле. Закрытие фестиваля.

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