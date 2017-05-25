Программа праздника «Общероссийский день библиотек»
В субботу, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. К этой дате сотрудники библиотеки Алвара Аалто подготовили разнообразную программу для своих читателей.
Центральная городская библиотека
В парке около библиотеки
13:00
• Акция «Я люблю читать»: фотосессия с тематической рамкой
• Акция – приглашение «Встретимся в Библиотеке А. Аалто!»
Лекционный зал
14:00 Торжественная церемония вручения Четвёртой ежегодной премии Библиотеки Алвара Аалто.
15:00 Литературная гостиная «Ещё раз про любовь…» Выступают студенты Выборгского филиала «ЛГУ им. А.С. Пушкина» (преподаватель Емельянова Татьяна Геннадьевна).
В течение всего дня в вестибюле
• Акция одного дня «Под открытым зонтиком добра: книги в добрые руки»
• Акция «Дерево дружбы народов»
Центральная городская детская библиотека
10:30 - 11:45 и 13:00 - 13:45 Интерактивная детская площадка у входа в библиотеку:
• «Литературная костюмерная»: сфотографируйся в костюме книжного персонажа.
• «Удивительная рыбалка»: стань лучшим рыболовом!
• «Мы все соседи по планете»: экоголоволомки для знатоков животных.
• «Зелёное чудо - Земля»: викторина для юных умников.
• «Шкатулка предсказаний»: задай вопрос, получи ответ!
12:00 – 13:00 - Детский клуб «Библиотека радости» - заключительное занятие по итогам года.
В программе:
• Беседа «Доброе сердце дороже золота»
• Мастер-класс «Цветик-семицветик»
15:00 - Киновикторина «Легендарные мультфильмы в книгах»
Вход на все мероприятия свободный. Справки по телефону 2-42-79.