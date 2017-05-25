Программа праздника «Общероссийский день библиотек»

25.05.2017 16:03

В субботу, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. К этой дате сотрудники библиотеки Алвара Аалто подготовили разнообразную программу для своих читателей.

Центральная городская библиотека

В парке около библиотеки

13:00

• Акция «Я люблю читать»: фотосессия с тематической рамкой

• Акция – приглашение «Встретимся в Библиотеке А. Аалто!»

Лекционный зал

14:00 Торжественная церемония вручения Четвёртой ежегодной премии Библиотеки Алвара Аалто.

15:00 Литературная гостиная «Ещё раз про любовь…» Выступают студенты Выборгского филиала «ЛГУ им. А.С. Пушкина» (преподаватель Емельянова Татьяна Геннадьевна).

В течение всего дня в вестибюле

• Акция одного дня «Под открытым зонтиком добра: книги в добрые руки»

• Акция «Дерево дружбы народов»

Центральная городская детская библиотека

10:30 - 11:45 и 13:00 - 13:45 Интерактивная детская площадка у входа в библиотеку:

• «Литературная костюмерная»: сфотографируйся в костюме книжного персонажа.

• «Удивительная рыбалка»: стань лучшим рыболовом!

• «Мы все соседи по планете»: экоголоволомки для знатоков животных.

• «Зелёное чудо - Земля»: викторина для юных умников.

• «Шкатулка предсказаний»: задай вопрос, получи ответ!

12:00 – 13:00 - Детский клуб «Библиотека радости» - заключительное занятие по итогам года.

В программе:

• Беседа «Доброе сердце дороже золота»

• Мастер-класс «Цветик-семицветик»

15:00 - Киновикторина «Легендарные мультфильмы в книгах»

Вход на все мероприятия свободный. Справки по телефону 2-42-79.