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Ночь музеев в Выборге

19.05.2017 17:26

Noch Museev16Большинство музеев Выборга 20 мая присоединятся к международной акции «Ночь музеев». Они будут работать по особому графику.
В субботу с 17 до 22 часов двери для гостей распахнет областной архив на Штурма, 1 и Данилова, 1а. Посетители смогут почувствовать тревожную атмосферу первых дней Великой Отечественной войны, принять участие в эвакуации особо ценных документов и изучить уникальные фотографии.
С 20:00 до полуночи в субботу ждут посетителей и в музее военной истории Карельского перешейка на Крепостной, 26. Тема этого года - праздничный ужин в честь Дня Победы в 1945 году.
В парке Монрепо акция «Ночь музеев» стартует в 16 часов с экскурсии «Легенды парка Монрепо». В программе также открытие почтового ящика и чтение поэм в литературном уголке. Программа продлится до 20:00.
В доме-музее Ленина посетителей ждут с 19 до 23 часов. В программе, посвященной 100-летию революции, - выступление уличного театра, литературные композиции, показы немого кино, мастер-классы по тайнописи подпольщиков и многое другое.
К акции присоединится и Выборгский музей-заповедник. Здесь гостям покажут потаённые уголки крепости и театрализованные представления. Начало экскурсий у башни Ратуши, Часовой башни и башни святого Олафа с 18:30. Выступления и рыцарские поединки начнутся в 21:30.

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