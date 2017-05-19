Ночь музеев в Ленинградской области

19.05.2017 10:45

20 - 21 мая музеи и усадьбы Ленинградской области откроют свои двери вечерним и ночным посетителям. В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» учреждения культуры будут работать по особому графику.

20-21 мая, 18.00 - 3.00 — музей «Дом станционного смотрителя» (Гатчинский район, деревня Выра, Большой проспект,32 а) — приглашает посетить почтовую станцию XIX века. В эту ночь посетители музея смогут погрузиться в эпоху гужевого, экологически чистого, транспорта. Гости музея узнают о способах и особенностях путешествия на лошадях, о ямщиках и кучерах, которые управляли экипажами, вспомнят русскую классику XIX века, описывающую путешествия на «почтовых» и «долгих», научатся определят масти лошадей. Желающие изготовят себе «Подкову на удачу!» и посетят выставку «Дилижансы и почтовые кареты».

20-21 мая, 18.00-3.00 — музей «Домик няни А.С.Пушкина» (Гатчинский район, деревня Кобрино) — «Ночь музеев в Кобрино». В программе запланированы посиделки «Сядем рядком да поговорим ладком», в том числе рассказ о быте крепостных крестьян, народные загадки о предметах быта, изготовление оберега.

20-21 мая, 18.00-3.00 — музей «Усадьба Суйда» (Гатчинский район, поселок Суйда, ул. Центральная) — музейная ночь в усадьбе «Суйда». Гости музея узнают тайны старинных вещей и их владельцев. Каждый посетитель сможет познакомиться с увлекательными историями и удивительными перевоплощениями предметов.

20-21 мая, 18.00-3.00 — музей-усадьба «Рождествено» (Гатчинский район, село Рождествено, Большой пр.). Посетители музея станут участниками событий, свидетелями которых были многовековые стены в дни парадных приемов и в часы личных занятий обитателей усадьбы.

20-21 мая, 18.00-6.00 — историко-мемориальный музей-усадьба П. Е. Щербова (Гатчина, ул. Чехова, 4). В Ночь музеев гостей Дома под шляпой ждет тематическая программа, посвященная культурной жизни в усадьбе. Увлекательный квест позволит в игровой форме познакомится с историей Дома. Впервые праздник посетит известный писатель и друг П. Е. Щербова – А. И. Куприн с дочерью Кисой Куприной. В гостевой части дома будет открыт интерактивный кабинет писателя. В каминном зале музея будет работать синематограф.

20 мая, 18.00 – 22.00 — музей-заповедник «Старая Ладога» (Волховский район, село Старая Ладога, Волховский проспект, 19). Посетителям будет предложено принять участие в квесте «Тайны Ладожской крепости». Посетив три башни и успешно выполнив задания, участники получат памятные призы. Гостям музея-заповедника представится возможность побывать в недоступных в обычное время местах.

Кроме того, «Ночь музеев» пройдет и в архиве Ленинградской области.

21 мая с 17.00 до 22.00 двери Ленинградского областного государственного архива (город Выборг) будут открыты сразу на двух площадках: ул. Штурма, 1 и ул. Данилова, 1а. Для вечерних гостей каждые 30 минут будут организованы обзорные экскурсии. Музыка 40-х годов, подборка писем, фотографий и предметов из коллекции документов участников войны, возможность заглянуть в кабинет к архивистам в момент эвакуации документов в глубокий тыл, и много всего интересного ждет вас. Для самых маленьких посетителей проведут мастер-класс по написанию знаменитых фронтовых треугольников на примере подлинных писем фронтовиков. Вход по предварительной записи по тел. 8 (81378) 2-24-75.

20-21 мая, 18.00-6.00 — выставочный зал «Смольный» (Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3) — выставка «Столбовский мир. Доброе дело». Посетители увидят редкие предметы из фондов музеев Ленинградской области, смогут ознакомиться с полным текстом Договора, изучить карты и планы крепостей, узнать, как были одеты воины XVII века и что подавали им на стол. Древнерусская музыка, военные маневры шведских и русских солдат, народные игры – все это и многое другое можно услышать и увидеть с 18.00 и до 6.00 утра в Выставочном зале «Смольный». В 2017 году выставка стала частью программы «Дней Швеции» в Санкт-Петербурге.

С более подробной программой Ночи музеев можно ознакомиться на портале «Музеи Ленинградской области».