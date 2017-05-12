Чем заняться в выходные дни?

12.05.2017 14:43

13 мая библиотека Аалто приглашает на лекцию «Финляндия и Эстония в жизни короля поэтов Игоря Северянина». Начало мероприятия в 14 часов.

Кроме того, в библиотеке открыта новая фотовыставка «Мой город древний у залива». Фотохудожник Владимир Щекалов представил снимки, выполненные в жанре городской пейзаж.

Новая экспозиция открылась в военном музее Карельского перешейка в казармах на Крепостной, 26. Выставка посвящена подвигу женщин на войне. Представлены фотографии и воспоминания фронтовичек, воссозданы сцены из фронтовых будней.

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