Фестиваль-конкурс «Музыка Отечества»: названы победители

04.05.2017 17:19

Финал районного фестиваля-конкурса исполнителей патриотической песни «Музыка Отечества» состоялся в Доме культуры г. Выборга. На протяжении двух десятилетий он проводился в феврале. Но в этом году его решили приурочить к одному из главных праздников нашей страны – Дню Победы.

После отборочных туров до финала дошли 16 образовательных учреждений и два учреждения дополнительного образования - всего более 400 участников. Они исполняли песни отечественных композиторов на русском языке - как сольно, так и коллективно.

И вот подведены итоги и названы победители:

Номинация «Хор», возрастная группа 6-8 класс

1 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», рук. Ткаченко Галина Ивановна

2 место – МБОУ «Приветнинская средняя общеобразовательная школа», рук. Арсеньева Людмила Ивановна

В номинации «Хор», возрастная группа 9-11 класс

1 место – МБОУ «Гимназия», рук. Валюженич Ирина Александровна

2 место –МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», рук. Решетникова Серафима Григорьевна

3 место - МБОУ «Каменногорский центр образования», рук. Карпишина Оксана Васильевна

Номинация «Вокальный коллектив», возрастная группа 6-8 класс

1 место – Трио «Звездное», МБОУДО «Дворец творчества», рук. Лобунцова Марина Владимировна, Зуев Сергей Алексеевич

1 место – Ансамбль «Добры молодцы», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска», рук. Крупенич Светлана Геннадьевна

2 место – Дуэт «Парадокс», МБОУДО «Дворец творчества», рук. Лобунцова Марина Владимировна, Зуев Сергей Алексеевич

В номинации «Вокальный коллектив», возрастная группа 9-11 класс

1 место – Коллектив «Старшеклассницы», МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа», рук. Булгакова Светлана Николаевна

2 место - Ансамбль «Гимназистка», МБОУ «Гимназия», рук. Валюженич Ирина Александровна

3 место – Ансамбль «Доминанта», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска», рук. Крупенич Светлана Геннадьевна

Специальный приз, за возрождение вокально- инструментального жанра:

- ВИА МБОУ «Гимназия №11», рук. Борисова Лилия Антоновна

Номинация «Солист», возрастная группа 6-8 класс

1 место – Введенская Елизавета, МБОУДО «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорска, рук. Филатова Тамара Александровна

2 место – Лобунцова Софья, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», рук. Лобунцова Марина Владимировна

3 место – Причепа Антон, МБОУ «Семиозерская основная общеобразовательная школа», рук. Захарова Татьяна Владимировна

Номинация «Солист», возрастная группа 9-11 класс

1 место – Черепанова Виктория, МБОУ «Бородинская средняя общеобразовательная школа», рук. Валькова Зарема Александровна

2 место –Иванова Ирина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска», рук. Крупенич Светлана Геннадьевна

3 место–Воронцова Александра, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с уиоп», рук. Караваева Надежда Николаевна

3 место – Минохина Анастасия, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г.п. Советский», рук. Захаров Станислав Генрихович

Номинация «Литературно – музыкальная композиция», возрастная группа 6-8 класс

2 место - МБОУ «Семиозерская основная общеобразовательная школа», рук. Захарова Татьяна Владимировна

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», рук. Клышникова Галина

Специальный приз, за глубокое идейное содержание:

- МБОУ «Краснодолинская средняя общеобразовательная школа», рук. Скворцова Любовь Викторовна