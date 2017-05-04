Фестиваль-конкурс «Музыка Отечества»: названы победители
Финал районного фестиваля-конкурса исполнителей патриотической песни «Музыка Отечества» состоялся в Доме культуры г. Выборга. На протяжении двух десятилетий он проводился в феврале. Но в этом году его решили приурочить к одному из главных праздников нашей страны – Дню Победы.
После отборочных туров до финала дошли 16 образовательных учреждений и два учреждения дополнительного образования - всего более 400 участников. Они исполняли песни отечественных композиторов на русском языке - как сольно, так и коллективно.
И вот подведены итоги и названы победители:
Номинация «Хор», возрастная группа 6-8 класс
1 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», рук. Ткаченко Галина Ивановна
2 место – МБОУ «Приветнинская средняя общеобразовательная школа», рук. Арсеньева Людмила Ивановна
В номинации «Хор», возрастная группа 9-11 класс
1 место – МБОУ «Гимназия», рук. Валюженич Ирина Александровна
2 место –МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», рук. Решетникова Серафима Григорьевна
3 место - МБОУ «Каменногорский центр образования», рук. Карпишина Оксана Васильевна
Номинация «Вокальный коллектив», возрастная группа 6-8 класс
1 место – Трио «Звездное», МБОУДО «Дворец творчества», рук. Лобунцова Марина Владимировна, Зуев Сергей Алексеевич
1 место – Ансамбль «Добры молодцы», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска», рук. Крупенич Светлана Геннадьевна
2 место – Дуэт «Парадокс», МБОУДО «Дворец творчества», рук. Лобунцова Марина Владимировна, Зуев Сергей Алексеевич
В номинации «Вокальный коллектив», возрастная группа 9-11 класс
1 место – Коллектив «Старшеклассницы», МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа», рук. Булгакова Светлана Николаевна
2 место - Ансамбль «Гимназистка», МБОУ «Гимназия», рук. Валюженич Ирина Александровна
3 место – Ансамбль «Доминанта», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска», рук. Крупенич Светлана Геннадьевна
Специальный приз, за возрождение вокально- инструментального жанра:
- ВИА МБОУ «Гимназия №11», рук. Борисова Лилия Антоновна
Номинация «Солист», возрастная группа 6-8 класс
1 место – Введенская Елизавета, МБОУДО «Детско-юношеский Центр творчества» г. Светогорска, рук. Филатова Тамара Александровна
2 место – Лобунцова Софья, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», рук. Лобунцова Марина Владимировна
3 место – Причепа Антон, МБОУ «Семиозерская основная общеобразовательная школа», рук. Захарова Татьяна Владимировна
Номинация «Солист», возрастная группа 9-11 класс
1 место – Черепанова Виктория, МБОУ «Бородинская средняя общеобразовательная школа», рук. Валькова Зарема Александровна
2 место –Иванова Ирина, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Светогорска», рук. Крупенич Светлана Геннадьевна
3 место–Воронцова Александра, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с уиоп», рук. Караваева Надежда Николаевна
3 место – Минохина Анастасия, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г.п. Советский», рук. Захаров Станислав Генрихович
Номинация «Литературно – музыкальная композиция», возрастная группа 6-8 класс
2 место - МБОУ «Семиозерская основная общеобразовательная школа», рук. Захарова Татьяна Владимировна
3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», рук. Клышникова Галина
Специальный приз, за глубокое идейное содержание:
- МБОУ «Краснодолинская средняя общеобразовательная школа», рук. Скворцова Любовь Викторовна
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Вечер памяти краеведа Михаила Костоломова пройдёт сегодня в галерее «Мой Выборг»
- Музыкальный фестиваль «В сторону Выборга» откроется 21 августа
- Сегодня завершается III Рождественский международный музыкального фестиваль «Вифлеемская звезда»
- Выборгский Дворец детского и юношеского творчества отчитался о проделанной работе песнями и танцами
- Сегодня в Финляндии и Выборге вспоминают Агриколу