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Чем заняться в выходные дни?

28.04.2017 16:46

Edit SjodergranВ субботу и воскресенье в Выборге продолжится областной фестиваль студенческого творчества. Мероприятия будут проходить во Дворце культуры. Начало в 12 часов.
Библиотека Аалто 29 апреля приглашает на лекцию, посвященную жизни известной финской поэтессы Эдит Сёдергран в Райволе - ныне Рощино. Начало в 14:00.
В 16 часов там же пройдет творческий вечер выборгского поэта Александра Яковлева «С иронией по жизни».
В Доме культуры в субботу в 15 часов начнется отчетный концерт коллектива современной хореографии «Вдохновение».
В соборе святых Петра и Павла 29 апреля состоится концерт органной и камерной музыки. Выступают Михал Серазитдинов (орган) и Илья Елинсон (виолончель). Начало в 18 часов. Вход свободный.
В воскресенье, 30 апреля, в Доме культуры пройдет четвертьфинал областной молодежной лиги КВН. Начало в 5 часов вечера.

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