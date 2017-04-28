Чем заняться в выходные дни?

28.04.2017 16:46

В субботу и воскресенье в Выборге продолжится областной фестиваль студенческого творчества. Мероприятия будут проходить во Дворце культуры. Начало в 12 часов.

Библиотека Аалто 29 апреля приглашает на лекцию, посвященную жизни известной финской поэтессы Эдит Сёдергран в Райволе - ныне Рощино. Начало в 14:00.

В 16 часов там же пройдет творческий вечер выборгского поэта Александра Яковлева «С иронией по жизни».

В Доме культуры в субботу в 15 часов начнется отчетный концерт коллектива современной хореографии «Вдохновение».

В соборе святых Петра и Павла 29 апреля состоится концерт органной и камерной музыки. Выступают Михал Серазитдинов (орган) и Илья Елинсон (виолончель). Начало в 18 часов. Вход свободный.

В воскресенье, 30 апреля, в Доме культуры пройдет четвертьфинал областной молодежной лиги КВН. Начало в 5 часов вечера.