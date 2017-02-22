Масленицу проводят 26 февраля на Рыночной площади
26 февраля в Выборге пройдут народные гуляния, посвященные проводам зимы и встрече весны. С 11 утра на Рыночной площади начнут работать торговые ряды. А в 13 часов артисты разыграют театрализованное представление. В программе - песни и пляски, конкурсы, народные забавы. Гостей праздника угостят блинами. Завершится все традиционным сжиганием чучела Масленицы.
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