Интерьеры башни Олафа восстановят в ходе реставрации

21.02.2017 16:55

В башне Олафа начинаются реставрационные работы. Как сообщили нам в пресс-службе Выборгского музея-заповедника, реставрация сохранит современный облик фасадов башни и здания в целом, его объемно-пространственную структуру. Будут восстановлены утраченные межэтажные перекрытия – их изготовят из монолитного железобетона. Это позволит использовать башню не только как смотровую площадку, но и как выставочное музейное помещение.

Будут восстановлены интерьеры башни, включая стены, внутристенные лесенки и металлические фермы купола. Появится новая лестница с комфортным углом подъема.

Работы продлятся ориентировочно до ноября 2017 года. Всё это время остальные архитектурные объекты Замкового острова и музейные экспозиции Выборгского объединенного музея-заповедника будут открыты для посещения.

Сравнимые по масштабу работы производились в 1860 году, когда Выборгский замок признали негодным к обороне и вывели из подчинения Военного ведомства. В 1888 году по приказу императора Александра III было выделено 460 тысяч рублей на проведение реконструкции замка. В 1891-1894 году работы выполнило военно-инженерное ведомство под руководством инженера-полковника Э. Лезедова. У входа в башню Святого Олафа построили гранитное крыльцо, а внутри башни установили металлическую лестницу для подъема на смотровую площадку.