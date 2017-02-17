После реставрации на этажах башни святого Олафа появится музейная экспозиция

17.02.2017 16:29

Башня святого Олафа закрыта для посетителей ориентировочно до ноября 2017 года.

Это связано с реставрационными работами. Планируется, что внутри башни будут расширены лестничные проёмы и смотровая площадка, подсветка купола станет более эффектной. По завершении реставрации башня святого Олафа приобретёт белоснежный оттенок.

Будет восстановлена этажность постройки. На каждом из этажей разместится музейная экспозиция, посвящённая определённому этапу «жизни» архитектурной доминанты Выборга.