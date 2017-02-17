Выставка Сальвадора Дали открывается 31 марта в Санкт-Петербурге

17.02.2017 11:46

Большую выставку Сальвадора Дали можно будет посетить в Петербурге. Её открытие состоится 31 марта 2017 года в Музее Фаберже. Впервые в Санкт-Петербурге будет демонстрироваться столь масштабная экспозиция, включающая более 150 живописных и графических работ Дали, предоставленных Фондом «Гала – Сальвадор Дали» в Фигерасе (Каталония, Испания), а также другими музейными и частными собраниями. Выставка будет работать до 2 июля.

Музей Фаберже находится по адресу: набережная реки Фонтанки, 21.

Более новые статьи: После реставрации на этажах башни святого Олафа появится музейная экспозиция