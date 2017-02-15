В Выборге состоялся первый в истории города детский бал (ВИДЕО)
Первый в современной истории Выборга детский бал прошёл накануне вечером в клубе «Балтика». Его давало Выборгское бальное общество. Первыми юными участниками стали четвероклассники гимназии.
Более старые статьи:
- В Доме культуры проходит генеральная репетиция оркестра финского радио
- Императрица Мария Федоровна вернулась в Монрепо (ВИДЕО)
- Фотовыставка «Обнимая небо» открылась в библиотеке на Рубежной
- Выборгский гранит лег в основание памятника Андрею Первозванному в Геленджике
- Известная художница Ольга Ивлева впервые выставила свои работы в Выборге (ВИДЕО)
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В акции «Стихи о войне» приняли участие более ста жителей Выборга
- В рождественские дни Выборг увидел вертепные представления, популярные в XVII – XIX веках
- «День до» закроет кинофестиваль «Окно в Европу»
- В Выборгском театре драмы и кукол «Святая крепость» началась «Охота на принцессу»
- Неизвестный портрет Поля Гаше кисти Винсента Ван Гога обнаружен в сейфе одного из афинских банков