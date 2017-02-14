Императрица Мария Федоровна вернулась в Монрепо (ВИДЕО)

14.02.2017 16:17

Скульптура, подаренная музею-заповеднику «Парк Монрепо», предположительно изображает императрицу Марию Федоровну. А автором бюста мог быть придворный скульптор Федор Шубин, современник владельца имения барона Николаи. Авторство предстоит установить исследователям.

Напомним, Леонид Бондарик, более 45 лет возглавлявший выборгскую художественную школу, передал в дар Монрепо старинный мраморный бюст. Скульптура была обнаружена в 70-е годы прошлого столетия под полом одного из разрушенных домов на территории парка и сдана на хранение в художественную школу.

Бюст будет поставлен на учет в фонды музея-заповедника и отреставрирован, сообщил исполняющий обязанности директора музея-заповедника Александр Буянов.