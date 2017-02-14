Императрица Мария Федоровна вернулась в Монрепо (ВИДЕО)
Скульптура, подаренная музею-заповеднику «Парк Монрепо», предположительно изображает императрицу Марию Федоровну. А автором бюста мог быть придворный скульптор Федор Шубин, современник владельца имения барона Николаи. Авторство предстоит установить исследователям.
Напомним, Леонид Бондарик, более 45 лет возглавлявший выборгскую художественную школу, передал в дар Монрепо старинный мраморный бюст. Скульптура была обнаружена в 70-е годы прошлого столетия под полом одного из разрушенных домов на территории парка и сдана на хранение в художественную школу.
Бюст будет поставлен на учет в фонды музея-заповедника и отреставрирован, сообщил исполняющий обязанности директора музея-заповедника Александр Буянов.
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