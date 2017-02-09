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Известная художница Ольга Ивлева впервые выставила свои работы в Выборге (ВИДЕО)

09.02.2017 09:44

Artraven 090217Выставка петербургской художницы Ольги Ивлевой «В ожидании солнца» открыта в Выборге в центре креативного пространства ARTRAVEN. Автор картин - член Союза художников России и Общества акварелистов Санкт-Петербурга. Работы Ольги Ивлевой выставляли лучшие галереи России, Германии, Франции и других стран. Часть работ входят в собрание известных музеев и находятся в частных коллекциях.
В Выборге ее работы представлены впервые. На выставке можно увидеть акварели, написанные в поездках в древние города России, монастыри. Есть городские и деревенские пейзажи, портреты.
Экспозиция будет работать до 5 марта. Галерея находится по адресу: ул. Северный вал, 19. Работает ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 19 часов.

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