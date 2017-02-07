В парк Монрепо вернулась мраморная незнакомка

07.02.2017 16:06

На днях Леонид Бондарик, более 45 лет руководивший Выборгской художественной школой, передал музею-заповеднику «Парк Монрепо» старинный женский бюст.

Скульптура была обнаружена в 70-е годы прошлого столетия под полом одного из разрушенных домов на территории парка и сдана на хранение в художественную школу.

Леонид Бондарик предполагает, что автором бюста может быть придворный скульптор Федор Шубин – современник владельца имения Монрепо барона Николаи.

По словам директора музея-заповедника Александра Буянова, бюст будет поставлен на учет в фонды и впоследствии отреставрирован.