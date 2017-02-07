Как правильно произносить фамилию барона Николаи (ВИДЕО)
В последнее время из уст выборгских историков и краеведов все чаще можно услышать фамилию третьего владельца имения «Монрепо» с ударением на предпоследнюю букву фамилии – НиколАи. Это вызывает некоторое недоумение среди наших зрителей. Чтобы уточнить, как же говорить правильно, мы обратились за разъяснением к старшему научному сотруднику Выборгского объединенного музея-заповедника Михаилу Ефимову.
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