Надписи, оставленные «Васями» в башне Олафа, станут частью истории Выборгского замка

06.02.2017 10:13

Сегодня в Выборгском замке начнется реализация проекта «Надписи и рисунки башни Святого Олафа: сбор и анализ». Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

За много лет на стенах башни появилось множество надписей типа «Здесь был Вася», оставленных туристами, поднимающимися на смотровую площадку. И теперь, в преддверии реставрации решено сохранить все эти надписи, рисунки, граффити, стикеры, наклейки и оставленные предметы. «Знакомство с этими надписями через 100 лет позволит изучить язык повседневности наших недобропорядочных современников, позволяющих себе вандализм в отношении памятников культурного наследия» - сообщается в пресс-релизе.

Ранее подобный сбор и анализ музейным сообществом не производился.

Сотрудники Выборгского музея-заповедника очень надеются, что данный проект заинтересует социологов и культурологов и полученный материал будет в дальнейшем активно исследоваться.