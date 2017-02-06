Надписи, оставленные «Васями» в башне Олафа, станут частью истории Выборгского замка
Сегодня в Выборгском замке начнется реализация проекта «Надписи и рисунки башни Святого Олафа: сбор и анализ». Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.
За много лет на стенах башни появилось множество надписей типа «Здесь был Вася», оставленных туристами, поднимающимися на смотровую площадку. И теперь, в преддверии реставрации решено сохранить все эти надписи, рисунки, граффити, стикеры, наклейки и оставленные предметы. «Знакомство с этими надписями через 100 лет позволит изучить язык повседневности наших недобропорядочных современников, позволяющих себе вандализм в отношении памятников культурного наследия» - сообщается в пресс-релизе.
Ранее подобный сбор и анализ музейным сообществом не производился.
Сотрудники Выборгского музея-заповедника очень надеются, что данный проект заинтересует социологов и культурологов и полученный материал будет в дальнейшем активно исследоваться.
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