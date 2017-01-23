Результаты экспертиз выборгских памятников архитектуры вынесены на общественное обсуждение

23.01.2017 10:31

Судьбу объектов культурного наследия Выборга вынесли на общественное обсуждение.

Как сообщает областной комитет по культуре, в минувшем году ведомством были отобраны 75 многоквартирных жилых домов на основании перечня строений, включенных в региональную программу капитального ремонта. Работа проводилась в целях сохранения объектов культурного наследия исторического поселения федерального значения. Для проведения ремонтных работ требовалось заключение государственных историко-культурных экспертиз. Акты, составленные по результатам их проведения,

размещены на сайте комитета по культуре Ленобласти в разделе «Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия» для общественного обсуждения.