Презентация книги «Картины русской жизни» состоится в Выборгском замке
19 января в научной библиотеке Выборгского музея-заповедника состоится презентация книги «Картины русской жизни. Столица и провинция первой половины XIX века глазами иностранцев. Дневники. Исследования». Один из разделов книги посвящен Выборгу.
Издание представят авторы-составители:
Андрей Кузнецов, доктор исторических наук, профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;
Геннадий Коваленко, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН;
Юлия Мошник, кандидат исторических наук, ученый секретарь Выборгского объединенного музея-заповедника.
Начало в 16 часов. Приглашаются все желающие.