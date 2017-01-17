Презентация книги «Картины русской жизни» состоится в Выборгском замке

17.01.2017 10:49

19 января в научной библиотеке Выборгского музея-заповедника состоится презентация книги «Картины русской жизни. Столица и провинция первой половины XIX века глазами иностранцев. Дневники. Исследования». Один из разделов книги посвящен Выборгу.

Издание представят авторы-составители:

Андрей Кузнецов, доктор исторических наук, профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;

Геннадий Коваленко, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН;

Юлия Мошник, кандидат исторических наук, ученый секретарь Выборгского объединенного музея-заповедника.

Начало в 16 часов. Приглашаются все желающие.