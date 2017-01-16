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Архитектурный смотр-конкурс проходит в Выборгском районе

16.01.2017 16:36

Kruglaya Bashnya160117Муниципальный этап смотра-конкурса на лучший архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов проходит в Выборгском районе Ленинградской области.
В качестве объектов благоустройства выступают улицы и бульвары, парки и скверы, набережные и площади, зоны отдыха и территории, примыкающие к объектам историко-культурного и природного наследия. Конкурс проходит по двум номинациям: «лучший проект» и «лучший реализованный проект». Он продлится до 30 января.
Работы, занявшие первые три места, будут участвовать в областном смотре. Победитель получит финансирование на реализацию проекта. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 50 млн рублей.

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