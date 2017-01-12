16 января в библиотеке Аалто наградят победителей конкурса «Рождественская звезда»
Участников выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Рождественская звезда» наградят в библиотеке Аалто. Напомним, в минувшем декабре его организовали Спасо-Преображенский собор и районный комитет образования.
Конкурс был посвящён одному из главных христианских праздников. В нём приняли участие воспитанники детских садов, учреждений дополнительного образования, школьники.
Победу одержала Милослава Шалунова из пос. Первомайское. Второе место заняла работа Анжелы Сенчуковой из Светогорска. На третьем – выборжанка Яна Манухина.
Победительницу и призёров приглашают на церемонию награждения в библиотеку Аалто 16 января в 15 часов.
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