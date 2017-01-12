Главный символ Выборга закрывается на реставрацию

12.01.2017 11:04

В 2017 году башня Святого Олафа – архитектурная доминанта Выборгского замка - будет закрыта на реставрацию. Министерством культуры РФ определен победитель конкурса на проведение ремонта и реставрации башни — ООО «Меандр». Об этом сообщает пресс-служба Выборгского музея-заповедника.

В ходе реставрации будет сохранен современный облик фасадов башни и здания в целом, его объемно-пространственная структура. Будут восстановлены утраченные межэтажные перекрытия (по их следам в кладке стен можно судить о прежнем количестве и расположении ярусов). Это позволит использовать башню не только как смотровую площадку, но и как выставочное музейное помещение. Перекрытия будут сделаны из монолитного железобетона. Для аутентичного вида железобетонные балки декорируют под дерево. Будут восстановлены интерьеры башни, включая стены, внутристенные лестницы и металлические фермы купола. В башне появится новая лестница с комфортным углом подъема, а также люки для подъема крупных экспонатов.

Первый ярус расчистят, накроют новым потолочным перекрытием, в котором устроят экспозиционные окна.

Реставрационные работы продлятся ориентировочно до ноября 2017 года.