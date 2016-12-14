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«Эрмитаж-Выборг» проводит традиционный новогодний конкурс

14.12.2016 10:14

GusarВыставочный центр «Эрмитаж-Выборг» вновь проводит новогодний конкурс творческих работ для юных выборжцев и их родителей. В этом году организаторы приурочили его к открывшейся в музее выставке «России слава незабвенна…1812 год» и наступающему в 2017-м Году истории в Ленобласти. Конкурс называется «О храбром гусаре». Участникам предлагается проявить свои умения и фантазию на тему гусарской доблести, баталий и пышных балов.
Напомним, на конкурс принимаются работы по направлениям «изобразительное искусство» и «декоративно-прикладное искусство». Их будут принимать до 23 декабря по адресу улица Ладанова, 1. Торжественное награждение победителей состоится 25 декабря.

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