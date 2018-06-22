Программа «Город. Новости по-выборгски» от 21 июня 2018 года
• Портовый ледокол «Обь» сегодня спустили на воду на ВСЗ - 0:00:26
• Выборжанке удалось дозвониться на горячую линию губернатора - 0:03:15
• 21 июня – День кинолога России - 0:04:32
• Что такое имущественный налог и что грозит налоговым должникам - 0:10:09
• Ирина Денискина: "Я просто люблю свой город" - 0:12:12
• Реставрация парка Монрепо открывает тайны истории - 0:14:39
• Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Карельского перешейка» - 0:17:18
Более старые статьи:
- Программа «Город. Новости по-выборгски» от 20 июня 2018 года
- Программа «Город. Новости по-выборгски» от 19 июня 2018 года
- Программа «Город. Новости по-выборгски» от 18 июня 2018 года
- Программа «Город. Новости по-выборгски» от 14 июня 2018 года
- Программа «Город. Новости по-выборгски» от 13 июня 2018 года