Программа «Город. Новости по-выборгски» от 21 июня 2018 года

22.06.2018 10:31

• Портовый ледокол «Обь» сегодня спустили на воду на ВСЗ - 0:00:26

• Выборжанке удалось дозвониться на горячую линию губернатора - 0:03:15

• 21 июня – День кинолога России - 0:04:32

• Что такое имущественный налог и что грозит налоговым должникам - 0:10:09

• Ирина Денискина: "Я просто люблю свой город" - 0:12:12

• Реставрация парка Монрепо открывает тайны истории - 0:14:39

• Соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Карельского перешейка» - 0:17:18