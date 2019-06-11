Выборгская фаворитка покорила Китай

Финал международного конкурса «Miss Landscapes International» прошел в китайском Гуанчжоу 5 июня. Выборжанка Шехерезада Растокина представляла на нем Россию и вошла в ТОП 15 самых красивых девушек Мира.

Шехерезада Растокина Я всего добилась сама, ничего само с неба мне не упало. Было трудно, если честно. В детстве я была гадким утенком. Надо мной смеялись. Никто в меня не верил. Даже близкие. И сейчас я чувствую гордость за саму себя, уверенность в себе. Я благодарна всем, и кто верил в меня, и кто не верил. Конечно, я ехала побеждать. Но это конкурс. И это 84 самых красивых девушек планеты. Так что, ТОП-15 – вполне неплохо.

Фото: группа Miss Landscapes International

Чтобы попасть в Гуанчжоу, Шехерезада сначала участвовала в конкурсе "Мисс Звезда России" и попала в ТОП-5. Это позволило ей принять участие в "Мисс Азия", где выборжанка вошла в тройку победительниц. Потом были еще несколько конкурсов, после которых Россия предоставила ей возможность поехать на международный конкурс "Miss Landscapes International" в Гуанчжоу.

Две недели в Китае были очень насыщенными: ежедневные интервью, посещение благотворительных фондов, знакомство с культурой Китая и репетиции по 6-8 часов в день.

Шехерезада Растокина Подъем в 7:30, сбор. Сейчас там сезон дождей. Наши прически просто не держались. Но рядом всегда были визажисты. Очень не хватало времени на сон. Были девочки, которые не выдерживали, плакали. И особенно поговорить о своих переживаниях не с кем. Определенный языковой барьер тоже был. Хотя все общались на английском, но у представительниц разных стран свой менталитет, свое произношение. Девушек из Китая и Кореи, например, понять было практически невозможно. И тем не менее, я очень-очень подружилась с девочкой из Финляндии. И мы с ней друг друга поддерживали. С девушками из Монголии, Сингапура, Франции, Кении мы тоже подружились.

Не смотря на большое соперничество среди конкурсанток, говорит Шехерезада, не было ни одного случая, чтобы кто-то старался нечестным способом устранить конкуренцию. Никакого, скажем, битого стекла в туфли, как показывают в фильмах, не было.

Фото: группа Miss Landscapes International

Шехерезада Растокина Все понимали, что по нашему поведению будут судить о нашей стране. Я чувствовала там огромную ответственность, ведь представляла не только Выборг, который следил за мной, но и всю страну. И мне приятно, что девочки меня любили. У меня ни с кем конфликтов, даже скрытых, не было. Меня очень поддерживали близкие, друзья, мой директор Екатерина Шарова всегда была на связи. Я была удивлена, что папа за меня сильно переживал. Он строгий, консервативный, и не одобрил путь, который я выбрала. Но очень меня поддержал.

Сейчас у Шехерезады много времени занимают фото-сессии и съемки в рекламе. Но останавливаться на достигнутом она не собирается и планирует максимально развиваться, идти дальше по выбранному пути. "Я больна своей мечтой," - говорит девушка, и хочет, чтобы все люди верили в себя, в свою мечту.