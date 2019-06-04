Довоенный Выборг сохранили финны в музее Лаппеенранты

За витриной экспозиции время в Выборге остановилось. Город замер прямо накануне Северной войны. Теперь только здесь можно увидеть достопримечательности, утерянные навсегда…

На музейном макете мирный летний день. По улицам Выборга ходят трамваи и конные повозки. Еще работает поворотный механизм на Крепостном мосту, и через отрытый фарватер баржи следуют для разгрузки к причалам в акватории Салакка-Лахти.

С одетого в гранит железнодорожного вокзала, так похожего на вокзал в столице Финляндии, поезда уходят в Хельсинки, Сортавалу и Йоэнсуу. А на будущем Леншоссе поднялись 11 этажей здания страховой компании "Карьяла", спроектированного молодым архитектор Олли Пёурю. Первая выборгская высотка еще в лесах, но строительство близко к завершению.

Еще видно изо всех уголков города величественный шпиль кафедрального собора в неоготическом стиле. Даже на макете его размеры и архитектура впечатляют.

И отрешенно смотрит на город через стекло еще одна утраченная достопримечательность Выборга – вечно юная Девушка Иматры…