Выборг встретил лето древним праздником Майское дерево

Средневековая музыка вновь звучала в стенах Выборгского замка, а у его подножья вновь кружились пары в старинных нарядах. Выборг в который раз отметил приход лета кельским праздником весны и возрождения «Майское дерево».

Праздник начала лета в средние века отмечали практически везде, где возделывали землю, где жизнь человека была подчинена природному календарю. Люди радовались теплу, солнцу, возрождающейся природе. А поскольку в Европе дерево было символом жизни, возродившийся много лет назад средневековый праздник как-то сам собою стали называть "Майским деревом".

Даже не смотря на масштабное строительство и стесненные обстоятельства, в Выборгском замке решили не прерывать многолетнюю традицию. И праздник вновь состоялся. До поздней ночи у подножья святого Олафа играли знаменитых групп из Выборга, Санкт Петербурга и Москвы. И не только современный медивал-фолк и этно-рок, но вполне аутентичные старинные произведения.

А вот к костюмам гостей строгих претензий не предъявляли. Достаточно было стилизованных нарядов или просто маски. Это требование ввели для того, чтобы все участники праздника заранее настроились на веселье. Кстати, вход на Майское дерево второй год был бесплатным.

И, конечно, самым главным событием праздника стал выбор короля и королевы Майского дерева. Эти титулы получили гости, которые больше всех удивили жюри своими нарядами.