"Летающие крысы" оккупировали Выборг

Голуби давно стали визитной карточкой Красной площади в Выборге. Кормление голубей – одно из распространенных развлечений у туристов и мам с детьми. Многие даже не догадываются, какой угрозе подвергают себя в этот момент.

Крысы мало у кого вызывают симпатию и умиление. Вы все знаем, что они ищут пищу на городских помойках и переносят заразу. А не в меру расплодившиеся крысы легко могут стать причиной эпидемии. Но опасности в голубях, которые питаются на тех же самых помойках и скапливаются огромными стаями, мы как-то предпочитаем не замечать. Ведь птица - существо возвышенное. Однако, проблемы, которые приносят на крыльях эти "вестники мира", не так романтичны.

Александр Русских, и.о. начальника станции по борьбе с болезными животных Выборгского района Голуби, как и крысы, повседневные обитатели городских улиц, городских крыш. Могут переносить около 90 болезней. Десять из них являются зооантропонозными, то есть опасными для людей. Особую угрозу они представляют для маленьких детей, у которых иммунитет еще не сформирован.

При этом заразиться можно не только при физическом контакте, когда вы кормите голубей с рук, гладите их или целуете в клювик. Достаточно вдохнуть пыль, содержащую птичьи экскременты и бактерии, живущие в них. Эта пыть поднимается в воздух от каждого взмаха крыла наших пернатых друзей. К сожалению, голуби не испражняются в специально отведенных местах: где их кормят, там они и выделяет экскременты. За год один голубь производит 10-12 кг помета. То есть, стая всего из сотни птиц "сбрасывает" на город более тонны экскрементов! А в благоприятных городских условиях стая постоянно растет. В зависимости от количества доступной еды, пара голубей может произвести на свет от трех до семи выводков в год. В какую сумму обходиться уборка такого количества зараженного птичьего кала городскому бюджету, можете пофантазировать на досуге самостоятельно.

Александр Русских, и.о. начальника станции по борьбе с болезными животных Выборгского района Где больше птиц, там больше содержание экскрементов в пыли. Вы прошли, поднялась пыль вместе с выделениями, вы ее вдохнули. От птицы передаются кампилобактериоз, иерсиниоз, токсоплазмоз, высокопатогенный грипп птиц, который у людей может протекать со смертельным исходом. Много бактериальных заболеваний. Например, сальмонеллез. У маленьких детей и ослабленных взрослых он протекает с образованием гнойных очагов на внутренних органах. Самое распространенное - орнитоз – острое инфекционное заболевание. Возбудитель хламидия. Чтобы заразиться достаточно сесть на лавку, где сидел больной голубь.

То, что твориться на Красной площади сейчас уже вышло за рамки нормы. Обувь буквально прилипает в брусчатке, а запах который стоит, точно не привлекает туристов. Однако, даже в этих условиях находятся "романтики" желающие покормить вечно голодных птиц. На деле эта милая забава представляет собой подливание масла в огонь очага биологической угрозы.

Птицы, как и любая живность, могут быть друзьями человека. До тех пор, пока находятся под контролем. Стая живет там, где есть кормовая база. Для голубей Красная площадь - это всего лишь остановка на пути от одной свалки или помойки к другой. Давайте вместе сделаем наш город чище и безопаснее. Берегите себя и своих близких.