У башни Ратуши пробился гейзер

Выборг претендует на славу Петергофа. Сегодня новый фонтан внезапно появился у подножия старинной башни Ратуши. С учетом количества коммуникаций, проложенных в этом месте, город рискует уже этим вечером погрузиться в темное средневековье.

Новый выборгский фонтан "прорезался" сегодня прямо из асфальта у подножья средневековой башни Ратуши. Весело журча, вода устремилась по улице вдоль гранитных стен недавно отреставрированной федеральной достопримечательности.

Как сообщили в ГУП "Леноблводоканал", "рванула" труба холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Ремонтная бригада обследовала место прорыва и отправилась за разрешениями на раскопки. Сколько времени потребуется на устранение аварии пока неизвестно: объемы работ покажет только вскрытие.

Владимир Цой, директор Выборгского объединенного музея-заповедника Угрозы для башни Ратуши в связи с прорывом водопровода мы пока не видим. Если честно, башня и не такое выдерживала. Будем мониторить ситуацию. Но по нашим прогнозам, средневековой башне ничто не угрожает.

На улицу Выборгскую также срочно выехали представители ЛОЭСК и Ростелеком: в месте прорыва проложены кабели электросетей и связи. С ними также придется согласовывать работы по ремонту водопровода. Но есть подозрение, что в случае если согласования затянутся, электро- и коммуникационным сетям тоже не поздоровится. А это значит, что старый Выборг этим вечером может остаться без света и интернета.

Напомним, буквально на прошлой неделе "несанкционированный" фонтан едва не затопил еще одну выборгскую достопримечательность – памятник регионального значения, здание бывшего Финского совместного училища, ныне принадлежащего выборгской Гимназии.