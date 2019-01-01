С 1 июля незаконных потребителей воды в Ленобласти начнут штрафовать

Акция "водная амнистия" завершилась 30 июня. За время ее проведения 1 375 собственников узаконили подключение к сетям водоснабжения и водоотведения без штрафов и взысканий. Они официально стали абонентами "Леноблводоканала", заключили договор и с этого момента начали оплачивать услуги.

В Леноблводоканале напоминают: с 1 июля сотрудники компании будут выявлять и перекрывать незаконные врезки. Совершенствуется система установки приборов учета на водозаборах и сетях. Благодаря им в онлайн-режиме видно, где идет неучтённое потребление воды. Кроме того, специалисты используют роботизированные системы телеметрии с видеокамерами, которые запускают в трубопроводы и обнаруживают там все отводы - вне зависимости от материала труб.