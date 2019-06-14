"Выборгская ракета" Виталий Петров стартует в Ле Мане с пятой позиции

Экипажи SMP Racing стартуют с третьей и пятой позиций в гонке «24 часа Ле-Мана» Сообщает 24.smpracing.ru

В четверг 13 июня во Франции состоялась квалификация перед суточным марафоном "24 часа Ле-Мана", который станет финальным этапом суперсезона 2018-2019 Чемпионата мира по гонкам на выносливость и состоится 15-16 июня. Экипажи SMP Racing показали в ней третий и пятый результаты.

Экипаж SMP Racing в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и Стефана Сарразана (спортпрототип BR1 №17) показал свой лучший результат в третьем сегменте квалификации: 3:16.159, что позволило ему занять третью позицию на стартовой решетке и стать лучшим среди негибридных автомобилей. Экипаж SMP Racing №11 в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Стоффеля Вандорна квалифицировался пятым, показав время круга 3:16.665.