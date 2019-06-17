К съемкам очередного выпуска программы "Спортивный интерес" наша героиня - Настя должна была бы уже преобразиться и начать хвастаться своими результатами. Но буквально накануне подведения итогов девушка неожиданно обратилась к нам с просьбой...
"Спортивный интерес": новые достижения Насти
К съемкам очередного выпуска программы "Спортивный интерес" наша героиня - Настя должна была бы уже преобразиться и начать хвастаться своими результатами. Но буквально накануне подведения итогов девушка неожиданно обратилась к нам с просьбой...
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