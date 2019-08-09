«Продлите мгновенье, Маэстро!»

В рамках кинофестиваля "Окно в Европу" в библиотеке Аалто по традиции состоялся вечер памяти Микаэла Таривердиева. Выдающийся композитор, народный артист РСФСР, он вместе с коллегами стоял у истоков выборгского кинофестиваля. В этом году публике представили два документальных фильма, посвященных мастеру. Картина "Дом в Сололаки" грузинского автора Гии Алавидзе рассказывает историю старого дома в Тбилиси. В 30-40 годах прошлого века там жил маэстро. Свою работу "Сны о чем-то большем, или Числа Фибоначчи" презентовал также режиссер Николай Якимчук...