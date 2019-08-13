"Окно в Европу": встреча с Александром Бородянским

Фестиваль российского кино "Окно в Европу" завершился, оставив у поклонников кинематографа массу впечатлений. Помимо сотни кинопоказов публика традиционно могла встретиться и пообщаться в неформальной обстановке с любимыми мастерами. Один из мастер-классов провел выдающийся режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств России Александр Бородянский. В этом году он возглавил жюри конкурса игрового кино. Первая его работа в качестве сценариста - трагикомедия "Афоня". В далеком 1975-м она тут же стала лидером проката. За этот же сценарий Бородянский получил затем первую разгромную статью от критика...