"Окно в Европу": показы начнутся еще до официального открытия

Кинопоказы в рамках кинофорума "Окно в Европу" начнутся ещё до торжественного открытия фестиваля. Так, 2 августа в 12:30 в городском Доме культуры (пр. Ленина, 20) зрители увидят работы, представленные в конкурсе неигрового кино. Одна из них - под названием "Юра-музыкант" - рассказывает о легенде русского рока, основателе и бессменном лидере группы "ДДТ" Юрии Шевчуке. Работа над картиной шла более 11 лет, съёмочная группа проехала с музыкальным коллективом десятки городов в нескольких турах. Закулисье концертов и работа над альбомами, репетиции и выступления перед многотысячными залами.

Вход на показы в Доме культуры - свободный.

Напомним, официальное открытие 27-го фестиваля "Окно в Европу" начнется с традиционного шествия по набережной Салакка-Лахти от гостиницы "Дружба" к "Выборг-Паласу". Церемония открытия пройдет у кинотеатра в 19:00.