"Окно в Европу" не закроется

В этом году Выборг вновь примет фестиваль российского кино «Окно в Европу».

27-й по счёту кинофорум пройдет cо 2 по 8 августа. Площадкой для его проведения традиционно станет киноцентр "Выборг Палас". Информацию подтвердил заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин. Он стал гостем программы "Город. Новости по-выборгски".

Николай Шишкин ответил на многочисленные вопросы телезрителей, а также участников группы ВыборгТВ в социальных сетях. В основном разговор шёл о летнем отдыхе и трудоустройстве детей и подростков.

Увидеть выпуск программы с участием Николая Шишкина можно будет 31 мая в 19 часов на канале ТНТ и в вечернем эфире телеканала МатчТВ. А кроме того, на сайте vyborg.tv и в группе ВыборгТВ в социальных сетях.