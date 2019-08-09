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Сегодня, 10:07

"Окно в Европу": фильм "Крик тишины"

Военную драму "Крик тишины" показали в Выборге. Картина уже была отмечена высокими наградами других кинофестивалей. Теперь же, на "Окне в Европу", наравне с другими участвует в конкурсе "Выборгский счёт". 
Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде зимой 1942 года...

Метки крик тишиныокно в европу
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