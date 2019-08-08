"Окно в Европу": фильм "Команда мечты"

На фестивале "Окно в Европу" состоялась премьера фильма "Команда мечты" с Яном Цапником в одной из главных ролей. Актёр приехал представить картину выборгскому зрителю лично. Он сыграл роль спортивного комментатора Степана Вершинина. По сюжету, из-за вспыльчивого характера герой лишается работы на телевидении. В поисках новой он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает молодых жокеев, современных Ромео и Джульетту - Артура и Катю...