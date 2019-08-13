"Окно в Европу": "Танец с саблями" - фильм, после которого хочется слушать музыку

Ленту "Танец с саблями" на кинофестивале "Окно в Европу" представил режиссёр Юсуп Разыков. В картине рассказывается о создании известного шедевра "непокорного и шумливого" Арама Ильича Хачатуряна.

Юсуп Разыков пытался понять, что должен пережить человек, чтобы за несколько часов написать музыку, покорившую мир...





