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Сегодня, 15:05

"Окно в Европу": "Танец с саблями" - фильм, после которого хочется слушать музыку

Ленту "Танец с саблями" на кинофестивале "Окно в Европу" представил режиссёр Юсуп Разыков. В картине рассказывается о создании известного шедевра "непокорного и шумливого" Арама Ильича Хачатуряна. 
Юсуп Разыков пытался понять, что должен пережить человек, чтобы за несколько часов написать музыку, покорившую мир... 


 

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