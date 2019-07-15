1 августа работающих пенсионеров ожидает перерасчёт пенсий. Увеличение размера выплаты для каждого пенсионера при этом производится индивидуально. Величина августовской прибавки зависит от суммы уплаченных взносов на пенсионное страхование за прошедший год.
Новости для работающих пенсионеров
1 августа работающих пенсионеров ожидает перерасчёт пенсий. Увеличение размера выплаты для каждого пенсионера при этом производится индивидуально. Величина августовской прибавки зависит от суммы уплаченных взносов на пенсионное страхование за прошедший год.
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