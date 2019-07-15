Новости для работающих пенсионеров

1 августа работающих пенсионеров ожидает перерасчёт пенсий. Увеличение размера выплаты для каждого пенсионера при этом производится индивидуально. Величина августовской прибавки зависит от суммы уплаченных взносов на пенсионное страхование за прошедший год.



