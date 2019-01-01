​​​​​​​Наша общая цель - область без наркотиков

32 тысячи школьников Ленинградской области приняли участие в профилактических мероприятиях "Область без наркотиков". В оздоровительных лагерях, в том числе в Выборгском районе, прошли спортивные эстафеты, конкурсы плакатов, беседы о вредных привычках и их последствиях. Например, в лагере "Зеленый остров" 2-ю смену посвятили здоровому образу жизни. Тематические мероприятия проведены также для участников молодежных трудовых бригад.

Кроме того, по-прежнему работают телефоны доверия в УМВД по Выборгскому району и в прокуратуре, где принимают информацию о фактах незаконной продажи наркотиков: 3-03-07 и 2-47-34. Отправить анонимное сообщение можно на сайте регионального управления МВД России через модуль "Сообщи о наркоточке".