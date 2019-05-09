«Леноблводоканал» накажут за бездействие после проверки жалобы от жителя посёлка Глебычево

За сброс канализационных стоков в лесной ручей в поселке Глебычево департамент Росприроднадзора по СЗФО привлек к ответственности «Леноблводоканал».

Нарушение инспекторы ведомства выявили в ходе проверки в декабре 2018 года. Её поводом послужило обращение местного жителя, в котором содержались сведения о некачественной работе очистных сооружений посёлка. От ручья, который впадает в Финский залив, исходил сильный запах канализационных стоков. Специалисты Росприроднадзора взяли в ручье пробы. По результатам исследования в воде зафиксировано повышенное содержание загрязняющих веществ, среди которых фосфат-ионы, АПАВ, алюминий, медь, аммоний ионы. В ходе административного расследования установлено, что "Леноблводоканал" не принял всех возможных мер по прекращению сброса неочищенных сточных вод, чем нарушил требования к охране водных объектов. Предприятию назначен штраф в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, в адрес юридического лица внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В дальнейшем будет произведен расчет ущерба, причинённого водному объекту.